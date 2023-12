Opowiedziała o rozwodzie rodziców. Szczere wyznanie Aleksandry Adamskiej

Dodała jednak, że już dziś nie ma żalu do rodziców. - Ale to nie zmienia faktu, że nas – mnie i moją o pięć lat starszą siostrę – kosztowało to bardzo wiele, to było ogromne poczucie odpowiedzialności. A że miałam od dziecka taką dość wyrazistą osobowość, byłam jeszcze dodatkowo poklepywana po plecach z komentarzem: "Dasz radę". Więc czułam, że muszę sobie poradzić. Rosłam w pozorną siłę - wspomniała.