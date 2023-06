Świętowała 33. urodziny. Jej filmik z tańcem zrobił furorę

"Oleńko. Jesteś bardzo dzielna i pięknie sobie radzisz. Jestem z ciebie naprawdę dumna. Rozwijaj się, kochaj, doświadczaj życia, odważaj się zagłębiać w codzienność, bo w swojej subtelności jest niezwykle karmiąca. Osadzaj się w teraźniejszości, bo to ona jest bramą do życia. No i dożyj spokojnej, szczęśliwej starości. Kocham cię!" - czytamy.