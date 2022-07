Zarzucają Małgorzacie Rozenek-Majdan męczenie zwierząt. Wszystko przez jedno nagranie

Małgorzata Rozenek-Majdan postanowiła od razu odnieść się do zarzutów. "To jest akurat rasa ptaszków stworzona przez człowieka właśnie po to, żeby trzymać je w klatce. Mówienie o tym, że powinnam je wypuścić, jest mniej więcej tak, jakbym wzięła Francescę i wywiozła ją do lasu, żeby sobie żyła na wolności. One by sobie poradziły dokładnie tak samo" – wyjaśniła, odnosząc się do jednego ze swoich psów.