Małgorzata Rozenek-Majdan w ogniu krytyki. Poszło o higienę

Małgorzata Roznek-Majdan miała już dość mieszkania w apartamencie, gdzie zaczynało brakować miejsca dla pięciu członków rodziny oraz czterech psów. Jednak budowa domu pod Warszawą stanęła w miejscu. Dlatego celebrytka postanowiła wynająć sporą posiadłość z ogrodem oraz basenem i to tam się urządzić. Do pomocy w przeprowadzce oraz organizacji wnętrz wynajęła profesjonalną ekipę. Z kolei ostatnio zatrudniła kolejną, która przywiozła ogromne rośliny, by udekorować przede wszystkim przestrzeń wokół domu.