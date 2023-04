Oto co zostało z jego domu "chłopaka do wzięcia". Nagranie krąży w sieci

Co się dzieje ze "Szczeną" z "Chłopaków do wzięcia"?

"Szczena" podczas swojego udziału w "Chłopakach do wzięcia" był krytykowany przede wszystkim za stosowanie przemocy wobec swojej partnerki Asi, a także wyjątkowo przykry stosunek do matki, pani Teresy. Widzowie byli też świadkami tego, jak pogrążał się w alkoholowym nałogu. Mężczyzna nie chciał skończyć z używkami, odmawiał pójścia na leczenie i zgłoszenia się po pomoc. Ryszard niejednokrotnie trafiał też do zakładu karnego.