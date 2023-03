Tak wygląda teraz dom "chłopaka do wzięcia". Aż żal patrzeć

Udział Ryszarda Dąbrowskiego w "Chłopakach do wzięcia" przez lata wzbudzał spore kontrowersje. "Szczena" nie tylko źle odnosił się do własnej matki, ale też nie miał szacunku do partnerek, trafiał od czasu do czasu do zakładu karnego i pogrążał się w nałogu alkoholowym. Mimo tego jego życie chętnie śledziły tysiące Polaków.