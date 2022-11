Oto najmądrzejsze rasy psów. Druga pozycja zaskakuje

Najmądrzejsze rasy psów

Psy szybko się uczą, zapamiętują gesty, słowa. Wyszkolone czworonogi potrafią robić nie tylko przeróżne sztuczki, ale też wykonywać skomplikowane zadania. Okazuje się, że niektóre rasy uczą się szybciej niż inne. Zbadał to Stanley Coren, profesor z uniwersytetu British Columbia w Kanadzie. Opracował on kryteria oceny inteligencji psów, które opierały się na liczbie powtórzeń potrzebnych do nauczenia się nowej komendy oraz procentowy wskaźnik wykonywania poprawnie znanych komend przy pierwszej próbie.