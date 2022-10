Widzisz psa z żółtą wstążką? Najlepiej odejdź

Przywiązana do obroży lub smyczy żółta wstążka nie jest ozdobą. W ten sposób oznaczane są psy, które "wymagają więcej przestrzeni" - tłumaczą pomysłodawcy akcji The Yellow Dog Project. Jaskrawa tasiemka daje znać wszystkim wokół, że zwierzak nie może być dotykany przez postronne osoby. Inne psy również nie powinny się do niego zbliżać.