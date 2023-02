Paco Rabanne nie żyje. Ekspertka mówi, co wzniósł do świata mody

Młodzi projektanci uczczą zmarłego Paco Rabanne?

Dorota Wolff zauważa także w nowych kolekcjach domów mody powrót do trendów z lat 60., co jest oczywistym zwrotem ku złotym latom działalności Paco Rabanne. Teraz, po jego śmierci, ta tendencja prawdopodobnie jeszcze się pogłębi. Młodzi będą chcieli go uczcić.