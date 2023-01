Nie żyje Lisa Marie Presley. Córka "króla rock'n'rolla" nie miała łatwego życia

Miłość Lisy Marie i Króla Popu zaskoczyła wszystkich. Priscilla Presley, twierdziła, że artysta wykorzystywał jej córkę do naprawy wizerunku nadszarpniętego przez oskarżenia o molestowanie seksualne i podejrzenia o pedofilię. Lisa Marie wierzyła, że jej ukochany nie zrobił nic złego. "Chciałam go uratować. Czułam, że mogę to zrobić" - tłumaczyła w jednym z wywiadów. W styczniu 1996 roku Presley złożyła pozew o rozwój, powołując się na różnice nie do pogodzenia.