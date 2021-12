Pamela z Fit Lovers zaliczyła wpadkę. "Proszę powiedzcie, że to się nie stało"

No koniec gali finałowej Miss Mazowsza, Pamela Stefanowicz weszła na scenę, by uhonorować koroną jedną z wyróżnionych w konkursie kobiet. To wtedy miała miejsce sytuacja, którą teraz sportsmanka wspomina z lekkim zażenowaniem. Bowiem korona zsunęła się z głowy I Wicemiss i nieomal wylądowała na podłodze. Stefanowicz złapała ją w ostatnim momencie. Nagraniem z tego zdarzenia podzieliła się najpierw na InstaStories, a swoją wpadkę podpisała zdaniem: "Proszę powiedzcie, że to się nie stało".