Michalina Manios zdobyła rozgłos dzięki programowi "Top Model". Teraz zajmuje się czymś zupełnie innym

- Modeling do pewnego czasu był fajną przygodą, dając możliwość podróżowania, poznawania nowych i ciekawych ludzi. Na pewno w tym aspekcie nie żałuję pracy jako modelka, ale niestety, są też ciemne kuluary tej pracy, o czym zresztą już bardziej otwarcie się mówi. Duża presja i częsta obiektywizacja modelek do poziomu produktu powodowały, że przestało to współgrać z moimi zasadami i wartościami, jakie wyznaję - przekonuje uczestniczka "Top Model".