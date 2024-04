Pan młody chciał zaprosić swoją eks na ślub. Wtedy się zaczęło

Nie wywoływać wilka z lasu

"Nigdy tego nie zrozumiem", "Po co zapraszać eks na ślub? To chore", "Jestem na nie", "Gdyby mój narzeczony chciał zaprosić swoją BYŁĄ na NASZ ślub, to bym się poważnie nad tym ślubem zastanawiała", "Moim zdaniem to niepotrzebne, a może być wręcz groźne. Lepiej nie wywoływać wilka z lasu" – to niektóre odpowiedzi w grupie na Facebooku, w której zapytałam, czy zapraszanie byłego partnera lub byłej partnerki na własny ślub to dobry pomysł i kiedy może mieć uzasadnienie.