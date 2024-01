Zamieszkała z teściami. "Po przeprowadzce zaczęło się piekło"

Jak tłumaczy, zdecydowali się zamieszkać razem również dlatego, że dom rodziców ma dwa osobne wejścia, czyli to dwa oddzielne mieszkania, jedynie ogród jest wspólny. Z rodzicami ustalili zasady: żadnych niezapowiedzianych wizyt, wszyscy szanują swoją przestrzeń, nikt się nikomu nie wtrąca w prowadzenie domu. Ania podkreśla, że gdyby nie to, że mieli swój prywatny kąt, to pewnie by nie podjęli takiej decyzji.