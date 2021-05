Oddała nastoletnie dzieci do domu dziecka. "Chcę, żeby te dzieci były normalne"

Pani Małgorzata stwierdziła również, że od 2017 roku nie otrzymuje pieniędzy. Natomiast córka przyznała, że ze względu na długi matki, założyła razem z nią konto na siebie - "Potrafiła w tydzień wydać całą wypłatę, a my później nie mieliśmy co jeść" - wspomniała 18-latka. Jak się okazuje, matka nastolatków kilka miesięcy temu wyjechała do Niemiec do pracy i zostawiła dzieci pod opieką babci.