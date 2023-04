Panna Młoda plus size. "Warto otworzyć się na różne opcje"

Od początku dbaj o komfort

Pozostańmy autentyczne i w zgodzie ze sobą, nie przebierajmy się za kogoś innego, nie próbujmy drastycznych diet i katorżniczych treningów byle zdążyć do ślubu. To Wasz dzień. Dzień Waszej miłości. Zdecydowaliście się pobrać ze względu na piękne uczucie. Postarajcie się uczcić ten moment tak, jak Wy chcecie, tak byście wspominali go pozytywnie. Warto postarać się, by trud przygotowań nie odbił się zbytnim stresem i niemiłymi wspomnieniami.