Ewa Zakrzewska: Gdy zaczęłam darzyć się miłością, pojawiło się wiele wspaniałych rzeczy

Przed wyjazdem do liceum z małego Marózka do stolicy, mój wujek warszawiak powiedział do mnie: "Pamiętaj córuś, szóstka w Pipidówku to tylko trójka w Warszawie". Dorzucił spory kompleks do mojego i tak pełnego już plecaka. Ale i tak zrobiłam to, co miałam w planach.