Partnerka Ronaldo pokazała, jak je. Rozpętała w sieci burzę

Związek z Cristiano Ronaldo sprawił, że Georgina Rodriguez szybko stała się osobą rozpoznawalną. Influencerka ostatnio opublikowała w relacji na swoim profilu na Instagramie nagranie z ekskluzywnej restauracji w Kolumbii, którą chciała wypromować. Potencjalnie zwykłe nagranie wywołało burzę przez to, co powiedziała.

Słowa te nie spodobały się internautom, którzy stwierdzili, że Georgina Rodriguez chyba nie wie, co mówi. Jak napisała większość z nich, nie każdą głodną osobę stać na posiłek - w szczególności w tak drogiej restauracji. Zarzucili Rodriguez również brak inteligencji.

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez są parą już od ośmiu lat. Piłkarz jak do tej pory nie oświadczył się jednak partnerce i matce swoich dzieci. Tłumacząc brak ślubu, Rodriguez powiedziała w rozmowie z hiszpańskim magazynem "Hola!" w 2019 roku:

Sam Cristiano Ronaldo stwierdził podczas rozmowy z Piersem Morganem w 2022 roku, że ślub "to nie jest coś, co ma obecnie w planach, ale w przyszłości na pewno tak".

