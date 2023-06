Pasteryzowana Akkermansia muciniphila. Postbiotyk, który zrewolucjonizował probiotykoterapię

Zakres działa Akkermansii jest szeroki. Najbardziej charakterystyczną cechą A. muciniphili jest jej zdolność do rozkładania mucyny, co prowadzi do uszczelnienia jelit, ale bakteria potrafi o wiele więcej. Zwiększenie ilości Akkermansii muciniphili w jelitach prowadzi do większej efektywności makrofagów (komórek żernych odpowiadających m.in. za niszczenie drobnoustrojów), sprawia, że zmniejsza się stan zapalny (w krwi krąży mniej endotoksyny LPS).[6] Akkermansia obniża także poziom TMAO (z angielskiego trimethylamine-N-oxide) tlenek trimetyloaminy, nazywany także trimetyloaminą. TMAO jest substancją przyspieszającą proces miażdżycowy, co z kolei prowadzi do wystąpienia choroby miażdżycowej i związanych z tym konsekwencji, m.in. zawału serca i udarów mózgu. O TMAO wciąż mówi się niewiele, a badania wykazują, że substancja ta może być ważniejsza dla zdrowia niż dobrze znany nam cholesterol![7]