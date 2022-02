Patricia Kazadi wygadała się, o jakim ślubie marzy. Nie zamierza oszczędzać

Trudny czas

Patricia Kazadi stała się niedawno rzeczniczką ruchu "body positive". W wywiadzie dla WP Kobieta szczerze opowiedziała o zmaganiach z zaburzeniami odżywiania i dążeniem do nierealistycznego kanonu. "Cierpię na kompulsywne odżywianie od czasów nastoletnich. To jest jak z innymi chorobami tego typu – może nawracać. Mam to przepracowane, co nie oznacza, że nie zdarza się" - przyznała.