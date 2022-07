Patrycja Markowska opowiedziała o relacjach z rodzicami. "W hipisowskim domu..."

"Przez 20 lat się od niego odcinałam. A potem nagrałam z nim płytę, bo poczułam się na tyle silna jako artystka z własną tożsamością, że pomyślałam, że mogę teraz z nim to zrobić. I już mnie nie obchodzi, co ludzie powiedzą. Bolało mnie, jak mówiono, że lecę na nazwisku ojca. A my się po prostu lubimy i lubimy razem grać. Podobnie czujemy muzykę" – powiedziała Patrycja Markowska na łamach "Vivy!".