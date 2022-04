Patrycja Markowska pokazała urocze, rodzinne zdjęcie. Nie ma wątpliwości, do kogo jest podobna

Patrycja Markowska o wychowaniu i wartościach, które przekazali jej rodzice

Patrycja Markowska w wywiadach chętnie opowiada o relacjach łączących ją z rodzicami. Jedną z najważniejszych wartości, którą nadal jej przekazują, jest nieprzywiązywanie wagi do kwestii materialnych. "Taki hipisowski dom pełen miłości i nieprzywiązywania uwagi do rzeczy materialnych jest ogromnym plusem, bo to daje ci taką wolność, czegoś takiego, że czasami dzwonię do taty czy mamy po radę i oni nigdy nie dają mi rad w postaci: 'to ci się opłaca', tylko raczej 'trzy razy się zastanów, jeśli masz coś zrobić dla kasy'. I to jest fajna nauka" – stwierdziła Markowska w rozmowie z Żurnalistą.