Syn Patrycji Markowskiej ma już 14 lat. Internauci rozpływają się nad uroczą fotografią chłopca

"Dziś 14 lat kończy mój syn Filip. Bardzo kocham tego wrażliwego i dowcipnego młodego człowieka. Jak to mu zawsze powtarzam, na cały kosmos. To zdjęcie z czasów, kiedy zamiast 'winda' mówił 'dinda'. Pamiętam, jak prosił, żeby nosić go na rączkach, dziś przewiózł nas po raz pierwszy autem po lesie. Szczęśliwego życia synku!" - takimi słowami Patrycja Markowska poinformowała na Instagramie o urodzinach syna Filipa.