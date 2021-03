Patryk Jaki chce przeniesienia Dnia Ojca. "Niech telewizje promują dobrych ojców, a nie dewiantów"

" Bycie Ojcem - najważniejsze i najpiękniejsze wyzwanie" – zapewnia na Facebooku Patryk Jaki. Te słowa i zdjęcie z dziećmi są pretekstem do opisania pomysłu Centrum Życia i Rodziny. A to swoją działalność opisuje tak: "Bronimy prawa każdego człowieka do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Promujemy rodzinę opartą na nierozerwalnym małżeństwie kobiety i mężczyzny".