Paul McCartney w metrze. Słynny muzyk korzysta ze środków transportu publicznego

Paul McCartney to muzyk wielkiego formatu. Przez lata był jednym z członków zespołu "The Beatles". Razem ze swoimi kolegami osiągnął ogromny sukces i podbił serca fanów na całym świecie. Przeboje grupy takie jak "Yesterday" czy "And I Love Her" znają i uwielbiają wszyscy, a bilety na koncerty wyprzedawały się w ekspresowym tempie.