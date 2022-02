Paula Tumala samotnie wychowuje córki. "Nie jest to łatwa rola"

"Najcięższe dla mnie jest podejmowanie decyzji. Z mieszkaniem, z wyborem żłobka. Jest to bardzo odpowiedzialne, bo to dziś piętnuje dzieciństwo moich córeczek. Piętnuje to, jakimi będą ludźmi, jak będą się zachowywać, jak będą starsze, więc to jest dla mnie bardzo ciężkie. Czasami, gdy wkradają się emocje, to na różne rzeczy różnie reaguję. Ale muszę mieć z tyłu głowy, że to, co ja daje moim córeczkom, to one będą za jakiś czas podawać dalej, używać tego w życiu codziennym" - wyznaje.