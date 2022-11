Paulina Krupińska zdradziła swój sekret urody. Ten zabieg u niektórych budzi przerażenie

Czym jest needle shaping?

Needle Shaping to metoda biorewitalizacji skóry. Używając specjalistycznego słownictwa, jest to mikroprzeszczep włókien kolagenowych. Podczas zabiegu nie ma potrzeby wprowadzania pod skórę żadnych substancji. Wymaga on zastosowania igieł, które przekazują prąd elektryczny. To właśnie energia prowadzi do korzystnych zmian, które zachodzą w tkankach.