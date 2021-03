Paulina Wyka w każdej ciąży przytyła 30 kg. Mówi o wracaniu do formy

Paulina Wyka jest modelką, a prywatnie partnerką znanego polskiego aktora Macieja Zakościelnego. Są parą od 2014 roku, doczekali się dwóch pociech. Paulina pierwszego syna urodziła w 2016 roku, zaś drugiego w 2018. Choć modelce udało się wrócić do formy po obu ciążach, to przyznaje, że cały proces redukcji kilogramów wcale nie był taki prosty. Dwukrotnie, będąc w błogosławionym stanie, przytyła po 30 kilogramów.

Świeżo upieczone mamy często muszą mierzyć się z presją otoczenia, by jak najszybciej wrócić do sylwetki sprzed ciąży. Wyka, choć obecnie jest bardzo szczupła, to przyznała, że aż trzy lata musiała pracować nad swoim ciałem. Dodatkowe kilogramy i rozciągnięta skórka nie zniknęły w magiczny sposób. Upór, determinacja, zdrowa dieta i ćwiczenia sprawiły, że dziś partnerka Macieja Zakościelnego i dumna mama dwóch synów może się pochwalić płaskim, umięśnionym brzuchem.