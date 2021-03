Dominika Kulczyk przeżywa kryzys w związku? Relacja z aktorem wisi na włosku

Dominika Kulczyk to wzięta bizneswoman, która zajmuje się także działalnością społeczną oraz reportażami dotyczącymi wykluczonych osób. Z kolei Paweł Deląg to znany aktor, który największy szczyt popularności ma już za sobą, ale wciąż od czasu do czasu pojawia się w produkcjach polskich i rosyjskich. Od kilku lat trwają żywe dyskusje na temat związku pary, a tabloidy ścigają się w przekazywaniu kolejnych rewelacji.