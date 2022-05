Paweł Deląg przystojny jak nigdy na premierze swojego filmu. Wygląda jak gentleman z innej epoki

Jak aktualnie wygląda Paweł Deląg?

Paweł Deląg to artysta, który pracę przedkłada nad bywaniem na ściankach. Nie skusiły go uroki życia celebryty. Zamiast tego, wciąż rozwija się z branży filmowej. Dowodem na to jest film krótkometrażowy w jego reżyserii, który wkrótce trafi na platformę streamingową. "Pani Basia" porusza ważny temat ekologii, a podstawą scenariusza jest historia tytułowej pani Basi, która otrzymuje onkologiczna diagnozę i musi zmierzyć się z okrutną rzeczywistością.