Paznokcie bez pędzelka. Szybka i precyzyjna alternatywa

Prosty w obsłudze aplikator i solidny lakier, który będzie w stanie utwardzić płytkę paznokcia to prawdziwy skarb. Możesz nanosić go zarówno na naturalne, jak i sztucznie przedłużone paznokcie, nie pozostawia żadnych śladów i wymaga minimum wprawy. Warto więc zainwestować w niedrogi zestaw, który pozwoli na zrobienie hybryd w domowym zaciszu sobie lub innej bliskiej osobie. Znajdziesz w nim wszystkie niezbędne komponenty, łącznie z lampą do utrwalania.