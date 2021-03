PESEL po 2000 roku. Na jakiej zasadzie jest ustalany?

Numer PESEL – czym jest?

Numer PESEL przed 2000 rokiem – jak był ustalany

Numer PESEL po 2000 roku – jak jest ustalany

Gdyby te zasady nie zmieniły się dla dzieci urodzonych od 2000 roku, to w praktyce mogłoby się zdarzyć, że dwie osoby – np. ta urodzona w 1905 roku i druga z 2005 roku – miałyby ten sam PESEL. Przeczyłoby to idei niezbywalnego, unikatowego numeru pozwalającego na identyfikację konkretnego obywatela.

Dlatego potrzebna była modyfikacja, a odczytanie numeru PESEL po 2000 roku wymaga nowego klucza: do liczby oznaczającej miesiąc urodzenia dodawana jest liczba 20. Dla osoby urodzonej 15 maja 2001 roku początek numeru PESEL będzie wyglądał następująco: 012515 – 01 to oczywiście rok, 25 to 5 (cyfra oznaczająca maj) plus 20 i dzień urodzenia.