Piękna czy bestia? Wybierz laptopa, którego potrzebujesz

Dobry laptop to podstawa komfortowej pracy. Warto jednak wybrać sprzęt, który w pełni trafi w nasze potrzeby. ASUS Zenbook S16 to lekki, smukły i mobilny komputer z wydajnym procesorem, idealny do codziennych zadań. Z kolei ASUS ProArt P16 to nowoczesne i potężne narzędzie dla twórców treści oraz profesjonalistów, którzy potrzebują dużej mocy obliczeniowej.

Laptop stał się nieodłącznym elementem naszego życia i wiele z nas nawet nie wyobraża sobie codziennego funkcjonowania bez takiego sprzętu. Używamy go w domu podczas codziennych czynności, takich jak przeglądanie internetu, oglądanie filmów czy komunikacja ze znajomymi, ale to też doskonałe narzędzie do zaawansowanych, wymagających zadań związanych z pracą, takich jak tworzenie treści czy edycja grafiki.

Co jakiś czas warto zastanowić się nad wymianą sprzętu, zwłaszcza gdy przestaje on spełniać nasze oczekiwania lub zaczyna sprawiać problemy. Wybór nowego laptopa powinien być jednak przemyślany. Każda z nas ma inne potrzeby, dlatego warto wybrać takie urządzenie, które będzie dostosowane do aktualnych wymagań i oczekiwań. Co wybrać? Firma ASUS ostatnio wprowadziła do oferty dwa nowe modele: ASUS Zenbook S16 (UM5606) i ASUS ProArt P16 (H7606), które wyróżniają się pięknym designem, ale reprezentują zupełnie różne typy urządzeń i sprawdzą się w różnych zastosowaniach.

Piękny czy bestia?

Pierwsze, co rzuca się w oczy, to wzornictwo laptopów. Producent zadbał o stylistykę urządzeń, jednak każdy model charakteryzuje się innym charakterem.

ASUS Zenbook S 16 wyróżnia się pięknym, eleganckim wzornictwem, które na pewno wpadnie w oko wszystkim kobietom. Co więcej, laptop występuje w dwóch oryginalnych wersjach kolorystycznych: Scandinavian White odzwierciedla ciepło arktycznego słońca na śniegu, a Zumaia Gray nawiązuje do wyrafinowanych odcieni klifów fliszowych w Zumaia w Hiszpanii.

Obudowa laptopa została wykonana z ceraluminum, specjalnej ceramiki wykorzystywanej w przemyśle lotniczym i branży luksusowych zegarków. Materiał ten charakteryzuje się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na zużycie. Wewnętrzna konstrukcja została precyzyjnie wykonana w technologii CNC, zapewniając lekką i wytrzymałą budowę komputera.

ASUS ProArt P16 został utrzymany w eleganckiej, minimalistycznej stylistyce, która nadaje konstrukcji profesjonalny charakter. Nie zapomniano też o praktycznym aspekcie użytkowania sprzętu. Mikroporowata nanostruktura Nano Black skutecznie minimalizuje refleksy świetlne, a do tego jest odporna na powstawanie smug i odcisków palców, dzięki czemu pozwala na łatwe utrzymanie laptopa w czystości.

Budowa komputera została przemyślana w każdym calu. Zawias z dyskretnie ukrytym wlotem powietrza zapewnia większą trwałość, stabilność oraz lepsze chłodzenie, co dodatkowo poprawia ogólne wrażenia użytkownika. Co więcej, taka konstrukcja skutecznie pozbywa się ciepła, zapewniając najwyższą wydajność bez hałasu.

Charakter to podstawa

ASUS Zenbook S 16 i ProArt P16 zostały zaprojektowane z myślą o różnych zastosowaniach, więc cechują się całkowicie różnym charakterem.

ASUS Zenbook S 16 wyposażono w 16-calowy ekran 3K ASUS Lumina OLED, który oferuje bogaty w detale, żywy i płynny obraz. Wyróżnia się również duży, ergonomiczny touchpad, którego proporcje idealnie odpowiadają wymiarom wyświetlacza. Dodatkowa powierzchnia touchpada zwiększa komfort użytkowania i ułatwia sterowanie gestami, takimi jak regulacja jasności ekranu czy głośności systemu. Dodatkowo laptop wyposażono w system audio Harman Kardon z sześcioma głośnikami, które wzmacniają basy i zapewniają wciągające wrażenia dźwiękowe.

Laptop został zaprojektowany z myślą o częstym podróżowaniu, dlatego wyróżnia się kompaktową budową – ma zaledwie 13 mm grubości i waży 1,5 kg. Ważnym atutem jest długi czas pracy na baterii. Wewnątrz urządzenia znajduje się akumulator o pojemności 78 Wh, który zapewnia energię na cały dzień pracy, a dodatkowo wspiera funkcję szybkiego ładowania Easy Charge.

ASUS ProArt P16 też zalicza się do 16-calowych konstrukcji, jednak w tym przypadku producent zastosował dotykowy ekran 4K OLED. Proporcje 16:10 zapewniają większą przestrzeń roboczą, a walidacja Pantone i certyfikat VESA HDR potwierdza świetne odwzorowanie barw oraz jakość i kontrast obrazu, co na pewno docenią osoby pracujące przy projektowaniu i grafice. Nie zapomniano też o dobrych wrażeniach dźwiękowych. Producent zastosował system audio Harman Kardon z inteligentnym wzmacniaczem, sześcioma głośnikami i zestawem trzech mikrofonów.

ProArt P16 spełnia kryteria rygorystycznego standardu wojskowego MIL-STD 810H, więc doskonale nadaje się do pracy w trudnych warunkach. Możemy liczyć na niezrównaną trwałość i niezawodność urządzenia w warunkach narażenia na ubrudzenie piaskiem i kurzem, dużą wilgotność powietrza, szok temperaturowy czy wibracje i wstrząsy. W środku znalazła się bateria o mocy 90 WHr, która pozwoli na kilka godzin pracy urządzenia bez podłączania zewnętrznego źródła zasilania.

Wydajność, jakiej potrzebujesz

Oba laptopy bazują na najnowszych podzespołach, dzięki czemu doskonale sprawdzą się nie tylko w codziennych zastosowaniach, ale też przy bardziej wymagających zadaniach. Sporym atutem jest sprzętowe wsparcie dla AI, dzięki czemu można wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji, ułatwiającej codzienne korzystanie z komputera, ale też przyspieszającej tworzenie treści.

ASUS Zenbook S 16 zapewnia wydajną, nowoczesną specyfikację. Laptop wyposażono w procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370 z grafiką AMD Radeon i akceleratorem AMD Ryzen AI. Do dyspozycji oddano nawet 32 GB pamięci RAM, a także szybki dysk SSD PCIe 4.0 o pojemności 2 TB. Producent zastosował też zaawansowany system chłodzenia, który zapobiega przegrzewaniu komponentów, a przy tym, dzięki technologii Ambient Cooling, utrzymuje niski poziom hałasu.

Na smukłej obudowie wyprowadzono wszystkie niezbędne złącza, wliczając w to nowoczesne porty USB4, wyjście wideo HDMI 2.1 czy czytnik kart SD. Producent zadbał też o superszybką łączność Bluetooth 5.4 i Wi-Fi 7, dzięki której można połączyć się z urządzeniami peryferyjnymi i internetem.

ProArt P16 idealnie nadaje się jako komputer dla twórców treści, którzy potrzebują mocniejszej specyfikacji. Tym razem zastosowano procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370 i kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070 z certyfikacją NVIDIA Studio, która przyspieszy procesy kodowania, przetwarzanie efektów wizualnych i renderowania. Ogromna pojemność pamięci RAM i szybki dysk SSD NVMe skracają czas doczytywania elementów i pozwolą pracować nad większymi projektami.

Producent przewidział także szeroki zestaw portów, który pozwoli podłączyć wszystkie niezbędne urządzenia. Do dyspozycji oddano USB4, HDMI 2.1 czy czytnik kart SD Express 7.0, a także szybką bezprzewodową łączność Wi-Fi 7. Laptop zapewnia bardzo dobre osiągi, a do tego jest cichy i pozostaje chłodny. To zasługa autorskiego systemu chłodzenia z trzema wentylatorami (Tri-fan) i technologią Ambient Cooling.

Wybierz sprzęt, który spełni twoje oczekiwania

Laptop to już nie tylko urządzenie do przeglądania internetu i oglądania filmów, ale też przydatne narzędzie do pracy. Warto więc wybrać taki sprzęt, który spełni twoje oczekiwania, a przy okazji okaże się przyszłościowym rozwiązaniem i będzie służyć kilka kolejnych lat. Modele ASUS Zenbook S 16 i ProArt P16 reprezentują całkowicie inny charakter, jednak wyróżniają się pięknym designem, oferują bardzo dobrą funkcjonalność, a do tego zapewniają świetne osiągi. Wybór należy do ciebie.

