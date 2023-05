Piękne włosy dodają kobietom pewności siebie. Ekspertka radzi, jak o nie dbać

Trycholożka Alicja Gondek-Urtnowska podpowiada, by walkę o poprawę kondycji włosów zacząć "od środka": - Pielęgnacja ma znaczenie, ale podstawą jest nasz sposób odżywiania. Jeżeli na stan łodygi włosa wpływa to, co dzieje się wewnątrz naszego organizmu, to żadna pielęgnacja nie poprawi go na stałe.