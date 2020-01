WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Materiał Partnera kosmetyki + 3 balsam do ciałapielęgnacja ciałabalsamy nawilżające 54 min. temu Pielęgnacja ciała - czy warto stosować balsamy? Pielęgnacja ciała i higiena osobista to kwestie, o które należy dbać codziennie. Twoja skóra w ciągu dnia znosi naprawdę wiele, a im mniej o nią dbasz, tym gorsza jej kondycja. Zadaniem kosmetyków do pielęgnacji ciała jest ochrona, a także nasycenie skóry niezbędnymi składnikami, aby była bardziej odporna na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych. Czy zwykły balsam do ciała wystarczy? Podziel się (Materiały prasowe) Balsamy do ciała powstały w konkretnym celu, pomagają uzupełnić ubytki w warstwie hydrolipidowej skóry oraz tworzą na niej ochronny płaszcz. Musisz wiedzieć, że w ciągu dnia bariera ochronna skóry jest ciągle naruszana i uszkadzana. Wystarczy zanieczyszczone powietrze czy przebywanie w suchym pomieszczeniu, aby stała się ona osłabiona i bardziej podatna na zniszczenia – w rezultacie zaczyna być wiotka i odwodniona. Dlatego też balsamy powinny być podstawą pielęgnacji skóry, a często o ich aplikacji zapominamy lub ją pomijamy, bo nie mamy czasu. To błąd! Czym jest balsam do ciała? Balsamy do ciała to preparaty nawilżające, których zadaniem jest zapobieganie suchej, szorstkiej, łuszczącej się, swędzącej skórze oraz niewielkim podrażnieniom. Wyróżniamy również emolienty, które zmiękczają, nawilżają ciało, zmniejszają swędzenie i łuszczenie. W medycznym znaczeniu balsam to naturalny roztwór żywic w olejkach eterycznych wydzielany przez drzewa, który stosowany jest na skórę, aby dostarczyć jej konkretnych substancji leczniczych. W kosmetyce balsamami nazywamy preparaty o niskiej lepkości przeznaczone do stosowania na skórę, które mają: nawilżyć, wygładzić, zmiękczyć i ewentualnie wyperfumować skórę. Większość balsamów kosmetycznych to balsamy nawilżające, chociaż istnieją również inne rodzaje, takie jak balsamy do opalania. Jakie są najważniejsze korzyści ze stosowania balsamu do ciała? Największą korzyścią ze stosowania balsamu jest nawilżona skóra, ale to nie jedyny efekt, na który możemy liczyć. Na przykładzie balsamów Perfecta wymieńmy ich najważniejsze właściwości oraz funkcje: Nawilżanie i zatrzymywanie wilgoci w skórze . Skóra spierzchnięta lub wysuszona od wiatru, zimna albo ciepła może być trudna do leczenia za pomocą zwykłych kosmetyków. Dobrej jakości balsam do ciała nakładany po każdym prysznicu czy kąpieli pomaga zatrzymać wilgoć głęboko w skórze, zapewniając jej nawilżenie i elastyczność.

. Skóra spierzchnięta lub wysuszona od wiatru, zimna albo ciepła może być trudna do leczenia za pomocą zwykłych kosmetyków. Dobrej jakości balsam do ciała nakładany po każdym prysznicu czy kąpieli pomaga zatrzymać wilgoć głęboko w skórze, zapewniając jej nawilżenie i elastyczność. Zmiękczanie i wygładzanie . Nawet jeżeli mamy normalną lub suchą skórę, na ciele mogą występować szorstkie obszary, na przykład na łokciach i kolanach. Przy regularnym stosowaniu balsam uzupełniający może ukoić szorstką skórę, uczynić ją gładką i jedwabistą jak reszta ciała.

. Nawet jeżeli mamy normalną lub suchą skórę, na ciele mogą występować szorstkie obszary, na przykład na łokciach i kolanach. Przy regularnym stosowaniu balsam uzupełniający może ukoić szorstką skórę, uczynić ją gładką i jedwabistą jak reszta ciała. Perfumowanie . Jeśli zależy Ci na nadaniu skórze pięknego zapachu, zwróć uwagę na zawartość olejków eterycznych w balsamie. Ich aromat jest najbardziej intensywny i naturalny. Należy jednak pamiętać, że olejki mogą uczulać i wywoływać podrażnienie u osób ze skórą wrażliwą i alergiczną.

. Jeśli zależy Ci na nadaniu skórze pięknego zapachu, zwróć uwagę na zawartość olejków eterycznych w balsamie. Ich aromat jest najbardziej intensywny i naturalny. Należy jednak pamiętać, że olejki mogą uczulać i wywoływać podrażnienie u osób ze skórą wrażliwą i alergiczną. Rozświetlanie skóry . Wiele marek kosmetycznych ma w swojej ofercie balsamy rozświetlające zawierające drobinki. Pozytywny wpływ na blask i jednolity koloryt skóry wywiera też witamina C. Balsamy wykazują również właściwości oczyszczające sprzyjające rozjaśnianiu skóry i ożywieniu jej wyglądu. Zmiękczają i usuwają martwe komórki, a wraz z nimi przebarwienia i szarość.

. Wiele marek kosmetycznych ma w swojej ofercie balsamy rozświetlające zawierające drobinki. Pozytywny wpływ na blask i jednolity koloryt skóry wywiera też witamina C. Balsamy wykazują również właściwości oczyszczające sprzyjające rozjaśnianiu skóry i ożywieniu jej wyglądu. Zmiękczają i usuwają martwe komórki, a wraz z nimi przebarwienia i szarość. Ukojenie . Masaż z użyciem balsamu działa niezwykle kojąco na ciało i zmysły, zwłaszcza po ciężkim dniu. Pomaga również sam zapach kosmetyków. Możemy go dobierać w zależności od potrzeb. Balsam energetyzujący swoim orzeźwiającym aromatem cytrusów i mięty może być świetny na początek dnia, kiedy potrzebujemy rozbudzenia, a balsam kojący z dodatkiem róży bądź lawendy – na wieczór, kiedy potrzebujemy się wyciszyć.

. Masaż z użyciem balsamu działa niezwykle kojąco na ciało i zmysły, zwłaszcza po ciężkim dniu. Pomaga również sam zapach kosmetyków. Możemy go dobierać w zależności od potrzeb. Balsam energetyzujący swoim orzeźwiającym aromatem cytrusów i mięty może być świetny na początek dnia, kiedy potrzebujemy rozbudzenia, a balsam kojący z dodatkiem róży bądź lawendy – na wieczór, kiedy potrzebujemy się wyciszyć. Ochrona. Balsamy dostarczają składników, które wspierają naturalne ochronne właściwości skóry, odbudowują uszkodzoną barierę hydrolipidową i wzmacniają ją, dzięki czemu Twoje ciało jest mniej podatne na szkodliwe czynniki zewnętrzne, z którymi masz styczność cały czas. Co zawierają kosmetyki do pielęgnacji ciała? Zdrowa skóra ma zdolności autoregeneracyjne (może odbudować się sama), ale ten proces trwa nawet do czterech godzin w przypadku zwykłych codziennych uszkodzeń. Czasem tyle czasu wystarczy, żeby nabawić się podrażnień czy doświadczyć ściągnięcia i suchości, dlatego uzupełnia się ubytki w ochronnej warstwie hydrolipidowej, stosując kosmetyki do pielęgnacji ciała. Nie mogą to być jednak dowolne preparaty. Każdorazowo należy zapoznać się z ich składem i wiedzieć, jakie działanie mają poszczególne składniki aktywne. Wybierając pierwszy lepszy balsam, uzyskasz przypadkowe (albo żadne) efekty. Zapoznając się ze składem kosmetyku, możesz wybrać ten, którego naprawdę potrzebuje Twoja skóra. Pamiętaj, że jej kondycja zmienia się w zależności od pory roku, dotychczasowej pielęgnacji, Twojego stylu życia i wieku. Kosmetyki do pielęgnacji ciała bazują najczęściej na olejach oraz ekstraktach roślinnych. Biorąc do ręki nawet drogeryjne kosmetyki, możesz się przekonać, że zawierają na przykład naturalne ekstrakty z róży, bawełny, zielonej herbaty, mango, jagód goji, eukaliptusa, oliwę czy kawę. Producenci tworzą linie kosmetyczne z myślą o konkretnych problemach skóry i tak linie ujędrniające często bazują na kawie, ponieważ zawiera ona kofeinę – cenny składnik sprzyjający rozbijaniu tkanki tłuszczowej oraz uelastyczniający skórę. W nawilżających olejkach, balsamach do ciała i żelach pod prysznic znajdziemy często aloes, który wchłania się aż 4 razy szybciej niż woda i dłużej pozostaje w tkankach. Dzisiaj niezwykle popularne są kosmetyki naturalne, czyli takie, które czerpią składniki wprost z natury – zarówno z roślin, które znamy z naszych pól i łąk, jak i z tych egzotycznych, które w dalekich rejonach świata są stosowane od wieków, a do nas docierają dopiero teraz. Dzięki temu i my możemy korzystać np. z dobrodziejstw wyjątkowo skutecznej koreańskiej pielęgnacji albo odkrywać wyjątkowe właściwości składników z Ameryki Południowej. Wśród kosmetyków marki Perfecta znajdziesz trzy balsamy, w których składzie zamknięto tajemnice pięknej skóry z całego świata. Mamy więc doskonale Polkom znany młody jęczmień, ale też balsamy z ekstraktami z matchy oraz azjatyckiego cytrusa yuzu lime. Każdy z tych kosmetyków odpowiada na inne potrzeby skóry. Balsam do ciała ZIELONY JĘCZMIEŃ & JARMUŻ, choć nadaje się do wszystkich rodzajów skóry (tak jak pozostałe przywołane tu preparaty), największe korzyści przyniesie skórze potrzebującej ujędrnienia. Silnie nawilża i przywraca sprężystość. Dwutygodniowy zielony jęczmień jest skarbnicą substancji odżywczych, które regenerują skórę. Jarmuż nasyca ją witaminami młodości i blasku, czyli: A, E i C. Poprawia też właściwości ochronne skóry i ogranicza wpływ wolnych rodników. Składnikiem, który uzupełnia to dobroczynne działanie balsamu, jest kofeina. Nadaje energii i sprzyja modelowaniu sylwetki. To także Twój najlepszy przyjaciel w walce z cellulitem. Przenieśmy się teraz do Japonii. Tu sekretem długowieczności, a także nieskazitelnej urody, którą Japonki zachowują do późnego wieku, jest zielona herbata. Silny antyoksydant, naturalny antyseptyk bogaty w substancje odżywcze. Szczególną odmianą zielonej herbaty jest matcha – główny składnik balsamu do ciała SO MATCHA. Preparat ten powstał z myślą o skórze, której brakuje nawilżenia i energii. Tej drugiej dostarczy masło pomarańczowe. Ono też odpowiada za ochronę skóry, jej miękkość i gładkość oraz zachowanie nawilżenia na dłużej. Ten duet wspierają składniki aktywne znane z właściwości łagodzących i uelastyczniających – alantoina oraz witamina E. Pozostajemy w Azji, bo tu rośnie wyjątkowy cytrus – yuzu lime. Ekstrakt z tej rośliny jest głównym składnikiem czynnym w balsamie do ciała YUZU LIME. Skoncentrowana formuła tego preparatu ma za zadanie przede wszystkim odżywiać skórę i sprzyjać jej regeneracji oraz ochronie. Yuzu lime obfituje w ceramidy, które nie bez powodu nazywa się cementem komórkowym. Skutecznie zabezpieczają skórę od zewnątrz – przed działaniem szkodliwych czynników, a także od wewnątrz – przed utratą nawilżenia. Za aksamitną gładkość skóry długo po aplikacji odpowiada drugi składnik – olej macadamia. Delikatnie natłuszcza, zaopatruje też skórę w kolejne składniki odżywcze. Podwójne nawilżenie to zasługa hialuronu i gliceryny. Oba te składniki, od dawna znane i bezpiecznie stosowane w kosmetologii, wiążą cząsteczki wody w skórze, aby jeszcze bardziej przedłużyć jej nawilżenie, zapewnić jędrność i zdrowy wygląd. Jak używać balsamów do ciała? Odpowiedź jest prosta: regularnie. Podstawą każdej pielęgnacji ciała jest systematyczność, ponieważ tylko wtedy zapewnimy efektywną ochronę oraz zauważymy polepszenie stanu skóry. To, w jaki sposób aplikujemy balsam na ciało, również ma spore znaczenie. Po pierwsze, musimy dobrać odpowiedni kosmetyk. Po drugie, balsamu najlepiej używać dwa razy dziennie – rano i wieczorem. Jeżeli nie mamy tyle czasu, możemy stosować raz dziennie, ale zawsze po kąpieli, ponieważ kosmetyk na czystej skórze wchłania się zdecydowanie lepiej. Pamiętajmy, że istnieją balsamy do ciała na różne problemy, ale też na różne partie ciała. Na przykład balsamy ujędrniające najczęściej nakłada się na miejsca, w których pojawia się zbędna tkanka tłuszczowa lub cellulit: brzuch, uda i pośladki. Balsamy brązujące powinniśmy nakładać na całe ciało, aby nadać równomiernego kolorytu skórze na całej powierzchni. Tak samo aplikujemy balsamy odżywcze i nawilżające – wtedy unikniemy tzw. suchych partii. Balsamy do ciała świetnie się sprawdzają w parze z masażem. Podczas smarowania wykonujmy powolne okrężne ruchy, bo nie tylko poprawi to wchłanianie kosmetyku, ale też pobudzi mikrokrążenie skóry, przez co składniki aktywne z kosmetyku będą wnikać głębiej i zabieg przyniesie lepsze rezultaty. Warto również przynajmniej raz w tygodniu wykonać peeling całego ciała. Zadaniem scrubu jest usunięcie zanieczyszczeń i obumarłych komórek naskórka oraz pobudzenie skóry do wytwarzania nowych. Stosowany regularnie sprawia, że skóra staje się gładsza, bardziej elastyczna, jest lepiej ukrwiona. W połączeniu z dobrym balsamem do ciała, który zastosujemy po peelingu, może przynieść naprawdę rewelacyjne efekty. Na koniec jeszcze dobra rada. W okresie zimowym i jesiennym nasza skóra wymaga szczególnej dbałości. Narażona jest bowiem na działanie kłującego mrozu, a także suchego powietrza z ogrzewanych pomieszczeń, dlatego codzienna pielęgnacja ciała powinna uwzględniać balsamy, które zabezpieczają skórę przed utratą cennej wilgoci, suchością i ściągnięciem. Kosmetyki do pielęgnacji ciała powinny się pojawić w każdej łazience – nie jako element dekoracyjny, ale jako coś, po co będziemy sięgać codziennie. To właśnie dzięki nim nasza skóra będzie odpowiednio chroniona, a także zadbana.