Piotr Kraśko i Karolina Ferenstein-Kraśko świętują rocznicę ślubu. Jego żona pomyliła daty

Piotr Kraśko i Karolina Ferenstein-Kraśko obchodzą rocznicę ślubu

"Piękna rocznica - 12 lat temu wzięliśmy ślub. Dziękuje ci kochanie za wszystkie wspaniałe lata i wszystkie nasze wspaniałe dzieci. Wciąż nie rozumiem jak to możliwe, że dzień później upadł bank Lehman Brothers i zaczął się globalny kryzys? Aż tak huczne wesele nie było" - napisał.

Po tym poście pojawiło się małe nieporozumienie. Według Karoliny Ferenstein-Kraśko świętują 13 lat pożycia małżeńskiego. "A ja myślałam, że to 13 lat i 13 września" - sprostowała w komentarzu.

Okazuje się jednak, że to dziennikarz ma rację, ponieważ para na ślubnym kobiercu stanęła 13 września 2008 roku. Karolina Ferenstein-Kraśko na swoim profilu na Instagramie przyznała, że faktycznie to za rok będą świętowali 13. rocznicę ślubu.

"Taka rocznica 13 września 12 lat razem ... pamiętam, jak mnie mój kochany paradoks wiózł do ślubu. Prawie spadłam przed wszystkimi gośćmi! Nie chciał mnie oddać. Po chwili emocji, w końcu dał się przekonać. I tak już zostało w naszym związku, to była wróżba. Zawsze się dużo dzieje. To było niesamowite 12 lat ... kocham i czekam na następne!" - oznajmiła.