Karolina Ferenstein-Kraśko życzy powodzenia mężowi. "Dumna"

W tak ważnym momencie nie mogło zabraknąć przy Piotrze Kraśko jego żony - Karoliny Ferenstein-Kraśko. Na swoim profilu na Instagramie zamieściła zdjęcie męża podczas jazdy konnej i napisała kilka słów. "Nowa droga! Powodzenia we wszystkim, co najważniejsze". Do krótkiego opisu dodała wymowne hasztagi: "dumna", "trzymam kciuki" i "zawsze jestem z tobą".