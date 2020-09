Piotr Stramowski skończył 33 lata. Dostał nietypowy prezent od żony

Piotr Stramowski skończył 33 lata. To wyjątkowa liczba. Jej symbolikę wyjaśnił w najnowszym poście na swoim profilu na Instagramie i przy okazji podziękował wszystkim, którzy złożyli mu życzenia urodzinowe.

"Mówią, że liczba 33, to liczba mistrzowska, zwana jest też wibracją Chrystusową (wiek Chrystusowy), Świetlistą Siłą Miłości, Uniwersalną Służbą Dobru, która poprzez kontrolowanie emocji, dochodzi do postawy Przewodnika Duchowego, czyli Nauczyciela. Wibracja służby dla krzewienia wyższych wartości duchowych, inicjowania i kreowania Nadziei, Wiary i Miłości. Narzędziem jej jest Słowo i to ono inicjuje przemianę ludzkich serc, poprzez uszy i rozum. Wibracja ta wyraża najczystszego ducha Miłości Uniwersalnej. Na zdjęciu powyżej XIXw. ikona, przedstawiająca chrzest Chrystusa – prezent urodzinowy od mojej wspaniałej Kasi" – napisał i załączył zdjęcie prezentu od żony. Trzeba przyznać, że Warnke miała oryginalny pomysł.