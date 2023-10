Pisk w skrzynce na lotnisku. "Podłość ludzka nie zna granic"

"Zabrakło odwagi, by wziąć na klatę własny błąd?"

"Człowieku. To z twojej winy te małe istoty przyszły na świat. To owoce twojej głupoty Do ciebie więc należała opieka nad nimi i to, by znaleźć im odpowiedzialne domy" - przeczytamy na początku postu, który ukazał się na profilu schroniska dla zwierząt w Pile. To właśnie do tej placówki trafiły cztery bezimienne szczeniaki, które zostały wyrzucone na pastwę losu przy lotnisku.