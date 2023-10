Sołtyska skatowała psa. Zapadł wyrok w głośnej sprawie

W 2021 roku do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy trafił Brego. Pies był w krytycznym stanie. Ledwo przeżył po tym, co zgotowała mu właścicielka. Prokuratura walczyła o to, by kobieta odpowiedziała za swoje czyny. Właśnie zapadł wyrok.