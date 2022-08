Plażowicze szukali jego córki. W tym czasie kupował kolejne piwo

- To nie jest kwestia odpowiedzialności karnej, ale naszego sumienia - mówił w rozmowie z Wirtualną Polską Sylwester Marczak, rzecznik Komendanta Stołecznego Policji. - Takiej osobie można postawić zarzut "narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia" - kara w takiej sytuacji może wynieść do pięciu lat pozbawienia wolności - podkreślał. - Zaskakujące dla mnie jest to, że grając w totka, wiele osób liczy, że wygra. Natomiast pijąc alkohol i opiekując się dzieckiem, nie myślimy o tym, że zwiększamy szansę na to, by stała się tragedia.