Spędziłam urlop w pracowniczym domku z PRL-u nad Bałtykiem. Lunapark za oknem to nie jedyna zmiana

Dziś dominują emeryci – najczęściej w parach, czasem w towarzystwie wnuczki czy wnuka. Turnusy trwające niegdyś obowiązkowo pełne dwa tygodnie skróciły się do 10 dni, a i to dla wielu wczasowiczów zbyt długo. Dzielą się domkiem, zostając tylko na 5 dni. Szczególnie młodsi przyjeżdżają tutaj z sentymentu, bo żal nie wykorzystać możliwości noclegu za naprawdę niewielkie pieniądze (przy dwóch osobach to ok. 50 zł za dobę). Wyjazd traktują jednak rzadko jako główne wakacje. Moi sąsiedzi, starsi ode mnie o kilka lat, wpadają na trzy dni do rodziców. Prawdziwie wypoczną nieco później – wybierają się do Turcji.