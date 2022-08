Wysłały dzieci na wakacje bez telefonu. "Próbowały je podstępem zatrzymać"

- To świetny pomysł, bo to, co dzieje się dziś z nadużywaniem telefonów, budzi niepokój i przerażenie. Jest tylko jedno "ale", o którym trzeba powiedzieć. Musimy pamiętać, że możemy mieć do czynienia z ludźmi, którzy są od tego telefonu uzależnieni. I wtedy takie rozwiązanie, jak wysłanie dziecka do miejsca, gdzie telefon zostanie mu odebrany, nie jest w żaden sposób prawidłowe. To stawianie ludzi, którzy będą się tym dzieckiem opiekowali, w okropnej sytuacji. Uzależnienie to sprawa kliniczna, która wymaga specjalnego podejścia, nie samodzielnych prób walki z problemem - mówi psycholożka.