Plejada gwiazd na pokazie Red Experience Czerwień zagrała pierwsze skrzypce

W piątkowy wieczór (27 września) w Fabryce Norblina w Warszawie odbył się wyjątkowy event. Pokaz Red Experience to wydarzenie zorganizowane w ramach projektu Truly Unique, który ma na celu promocję projektantów mody.

Zgromadzeni goście, wśród których nie zabrakło znanych gwiazd oraz fotoreporterów, mieli okazję podziwiać wyjątkowe kreacje. Wyróżniały się nowoczesnym podejściem do mody. Pokaz Red Experience z pewnością zapadnie w pamięć wszystkim uczestnikom.

Zaproszeni goście z entuzjazmem komentowali nie tylko prezentowane kolekcje, ale też stylizacje gwiazd. Na ściance do zdjęć pozowali m.in. Ida Nowakowska, Dawid Woliński, Patricia Kazadi i Paulina Sykut-Jeżyna , która poprowadziła event.

Patricia Kazadi sięgnęła po dodatek z męskiej szafy. Czarny krawat przyciągał uwagę . Dziś granice między damską a męską szafą uległy zatarciu, a androgyniczny styl rośnie w siłę, co potwierdza też stylizacja Pauliny Sykut-Jeżyny.

Gwiazda Polsatu pokazała się w różowym garniturze z połyskiem. Czerwony kwiat przemycił do stylizacji dawkę kobiecej energii i najmodniejszego koloru tej jesieni.

