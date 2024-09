Maksymalnie szykowna. Tak Sykut-Jeżyna ubrała się do "Halo tu Polsat"

27 września wydanie nowej śniadaniówki "Halo tu Polsat" poprowadził duet Pauliny Sykut-Jeżyny oraz Krzysztofa Ibisza . I choć jesień rozpanoszyła się już na dobre, to wygląda na to, że prezenterka nie rozstała się jeszcze z myślami o lecie , o czym świadczy jej stylizacja.

Sykut-Jeżyna nie zawsze ubierała się tak modnie i szykownie jak teraz. Jej styl wyraźnie ewoluował . Zdaje się, że pstrokaciznę "girl next door" zamieniła na minimalistyczną elegancję. Aktualnie można ją włączyć do grona najlepiej ubranych znanych Polek.

Paulina Sykut-Jeżyna przy okazji piątkowego wydania "Halo tu Polsat" postawiła na biel od stóp do głów . Jej look był na tyle wyrafinowany, że gdyby zrobić jej zdjęcie na tle architektury warszawskich Łazienek, mogłoby ono trafić na okładkę czasopisma modowego.

Po drugie zdecydowała się na rozkloszowaną spódnicę midi , która układała się w grube fałdy. Taki zestaw, tworzący wyraźny kształt klepsydry, może przywodzić na myśl "new look" od Diora, który zachwycił kobiety w połowie ubiegłego wieku.

