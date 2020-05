Plisowane spódnice. 5 najciekawszych inspiracji

Plisowana spódnica o długości midi to bezpieczny wybór dla każdej sylwetki. Mogą się na niego zdecydować zarówno panie o figurze gruszki, jak i o drobnej budowie. Pasuje niezależnie od okazji. Od pracy po imprezę. Nam szczególnie do gustu przypadła w wersji - czarnej. W końcu black total look jest ponadczasowy.