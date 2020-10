Po prostu urocze. Skarpetki, które ogrzeją i osłonią stopy, a do tego mają fajny styl

WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Skarpetki, które ogrzeją i osłonią stopy, a do tego mają fajny styl Kolorowe, oryginalne, a do tego ciepłe. Skarpetki to jeden z pierwszych elementów garderoby, po który sięgamy w jesienny dzień, a poza tym… świetny dodatek. Wyraziste, kolorowe skarpetki noszą już nawet dżentelmeni w eleganckich garniturach — po prostu, aby zachować odrobinę indywidualizmu. Które dzisiaj? (Adobe Stock) Aż trudno wybrać jedne… Skarpetki z ulubionym artystą, niedźwiadkami, zabawne "duety" z babcią i dziadkiem albo parą nowożeńców to tylko wybrane z oryginalnych modeli, które ocieplą i… ozdobią nasze stopy. Ciekawe kolory, wzory czy słowa to źródło rozmaitych inspiracji. Wystarczy, że spojrzysz na własne stopy i uśmiech sam pojawia się na twarzy. Bez względu na to, czy postawisz na dowcipny model z tekstem, czy ciepłe, miłe w dotyku skarpetki ze słodkimi zwierzątkami. Kolorowe skarpetki to produkty uniseks. Pasują jej i jemu. Na prezent dla kogoś w każdym wieku Skarpetki noszą wszyscy (nawet największe elegantki czasem zmieniają pończochy na poczciwe skarpetki), przedstawiciele wszystkich zawodów i ludzie o rozmaitym stylu życia i pasjach. Dlatego skarpetki stały się jednym z popularnych upominków. Przez długi czas były prezentem dość banalnym i mało oryginalnym, ale nowoczesne podejście projektantów do skarpet jako niecodziennego dodatku sprawiły, że dziś kupić je komuś na imieniny to już nie obciach. Wybór jest ogromny. Szalenie wpadają w oko produkty z motywami kulinarnymi, rozmaitymi aktywnościami, zawodami czy motywami z kultury popularnej. Duży wybór skarpetek z motywami roślinnymi i zwierzęcymi to zarówno klasyczne produkty we wzór z kotkami, jak i stylowe, prezentujące się elegancko modele asymetryczne, inspirowane naturą i w pięknych, stonowanych kolorach. Motywy roślinne to nie tylko kwiaty. W tej kategorii znajdą dla siebie coś ciekawego zarówno wielbiciele kaktusów, jak i awokado czy jesiennych liści w pięknych kolorach. Skarpetki dla niego Klasyczny prezent w postaci skarpetek z Supermanem, motoryzacyjnych, dla majsterkowiczów czy sportowców to inspiracje na prezent dla syna, chłopaka, taty, albo dla ciebie, jeśli postaci z komiksów Marvela są dla ciebie źródłem rozrywki i inspiracji. W końcu każdy może teraz pomarzyć o tym, aby zostać astronautą, mieć własny warsztat albo zdobywać najwyższe szczyty górskie… Na uwagę zasługują skarpetki z przesłaniem, motto albo żartem. Te najlepiej wypadają jako upominek dla kogoś z dużym dystansem do siebie i sporym poczuciem humoru. Jeśli jesteś taką osobą albo szukasz czegoś, co wywoła uśmiech na twarzy kogoś z barwną osobowością, taki drobiazg nie wyniesie cię wiele, a pozostawi miłe wspomnienie i będzie stanowić drobną pamiątkę na długi czas. Pamiętaj, że takie skarpetki poza wyglądem także powinny spełniać pewne kryteria: być wykonane z naturalnych włókien (najlepiej bawełny), być odpowiednio trwałe (zwłaszcza zdatne do prania w wyższych temperaturach – w końcu to bielizna), a także być dopasowane rozmiarem do stóp, na których będą noszone. Szukasz innego wzoru? Na pewno znajdziesz!