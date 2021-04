Po rozwodzie pojawia się wielki dylemat - co z nazwiskiem? Dla matek sytuacja jest patowa

Została przy nazwisku byłego męża ze względu na dzieci

- Zostawiam je głównie ze względu na nie. Zbyt dużym stresem i problemem mogłoby być inne nazwisko. Znajoma, także rozwódka, w przychodni rodzinnej była kilka razy odpytywana, kim jest dla dziecka, bo nosi inne nazwisko niż syn - uważa kobieta. - Poza tym po latach małżeństwa i pracy zawodowej pod nazwiskiem męża, nie widziałam sensu, aby wracać do panieńskiego. Nie chciałam zaczynać wszystkiego od nowa. Do tego doszłyby dodatkowe formalności i wymiana dokumentów. Uważam, że pozostanie przy nazwisku męża oraz moich dzieci jest najlepszym dla mnie rozwiązaniem – podkreśla Paulina.

Zmieniać czy nie?

- Taka zmiana formalna pozwoli odciąć się od przeszłości i zacząć wszystko od nowa. W skrajnych przypadkach kobiety przeprowadzają się i zmiana nazwiska jest realną zmianą tożsamości - zauważa w rozmowie z nami specjalistka. - Znam przypadek, kiedy zmiana nazwiska była konieczna również u dzieci. Także one potrzebowały odciąć się od traumatycznych doświadczeń i miało to korzystny wpływ na całą rodzinę.

- Może to nastąpić szczególnie w sytuacji, gdy kobieta została zdradzona. W takich okolicznościach powrót do nazwiska panieńskiego to chęć powrotu do siebie sprzed małżeństwa – zauważa psycholożka.