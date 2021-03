Mediacje przed rozwodem. Pole bitwy czy oaza kompromisu?

Pomoc mediatora w przypadku rozstania, rozwodu, podziału majątku czy opieki nad małoletnimi dziećmi bywa nieoceniona. Często dzięki mediacjom udaje się szybciej osiągnąć satysfakcjonujące obie strony porozumienie. Jednak czy zawsze? Gabriela i Monika opowiedziały nam, jak w ich przypadku wyglądały mediacje.

Wszelkie kwestie dotyczące mediacji w sprawach o rozwód i separację zostały uregulowane w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Sąd może skierować rozwodzących się partnerów do mediacji, jeżeli istnieją szanse na utrzymanie małżeństwa. Przedmiotem mediacji, może być również wsparcie procesu negocjacji w kwestiach alimentacyjnych, majątkowych lub dotyczących opieki nad dziećmi. Mediacje nie są obowiązkowe, a podstawowymi zasadami są dobrowolność i poufność.

- Przede wszystkim podczas mediacji to para, a nie obca osoba w postaci sędziego ustala, jak mają dalej wyglądać wszelkie istotne dla nich kwestie. Odbywa się to w postaci dialogu, na jasno określonych zasadach – powiedziała w rozmowie z WP Kobieta Jadwiga Włodarczyk-współzałożycielka i mediatorka kancelarii prawno-mediacyjnej "U mediatorów". - W sytuacji tak trudnej, jak rozstanie, małżonkowie są zwykle pod wpływem silnych emocji. Tymczasem trzeba doprowadzić do konkretnych ustaleń na temat dalszego, codziennego funkcjonowania. Na mediacjach to oni decydują zarówno o kolejności omawianych zagadnień, tempie podejmowania decyzji i – co najważniejsze – ich ostatecznym kształcie ugody - podkreśla specjalistka.

Z sali rozpraw odesłani na mediacje

3 lata temu, ex partner Gabrieli Makowskiej, po 7 latach od rozstania i takiego czasu niewidzenia się z córką, założył sprawę o ustalenie kontaktów z dzieckiem.

- Gdy dostałam pozew, z nerwów oślepłam. Od razu zadzwoniłam do znajomej prawniczki. Ustaliłyśmy, że w związku z powyższym trzeba działać – wspomina Gabriela.

Kobieta szybko odpowiedziała na pismo sądowe i jednocześnie założyła byłemu partnerowi sprawę m.in. o ograniczenie władzy rodzicielskiej.

- Nerwy. Stres. Nieprzespane noce. I kilka tysięcy wydanych na obsługę prawną, a i tak na pierwszej rozprawie sędzina odesłała nas, zgodnie z wnioskiem prawnika mojego ex – na negocjacje, w celu ustalenia dobrowolnego porozumienia – wspomina Makowska. - Na mediacje szłam nastawiona na "nie". Bo jak miałam oddać pod opiekę dziecko obcemu niemal człowiekowi? Jadąc na mediacje, byłam pewna, że po 15 min wyjdę, a wszystko i tak rozstrzygnie się na sali sądowej.

Niespodziewanie dla Gabrieli na spotkaniu z mediatorkami udało się wypracować porozumienie. – Wyrzuciliśmy sobie chyba wszystkie brudy. Po czym nastąpiła kulminacja i jakimś cudem, jedna z pań w trakcie naszych dyskusji wpadła na doskonały pomysł jak rozwiązać problem spotkań ojca z dzieckiem, jak zawrzeć porozumienie w innych sporych kwestiach, a to wszystko z moim udziałem e tle – powiedziała nam kobieta.

Podczas mediacji zostały poruszone wszystkie najważniejsze tematy dotyczące dziecka i opieki nad nim. Religa, wyjazdy wakacyjne, weekendy i spotkania z ojcem, spotkania z dziadkami, święta i dni ustawowo wolne, zajęcia pozaszkolne, opieka zdrowotna, wycieczki, wybór szkoły, a także kwestie światopoglądowo – religijne i alimentacyjne.

- Nie było lekko. Były partner przez lata bardzo się zmienił. Zupełnie inaczej ode mnie postrzega teraz sprawy religii czy polityki. Nawrócił się i chciał, żeby nasze dziecko koniecznie chodziło na religię, kiedy ja córki do kościoła nie prowadzałam - wspomina Makowska.

Były partner kobiety naciskał na nią, aby wymusić, żeby córka znowu chodziła na religię. Chciał zabierać Julkę co drugi weekend do siebie, a mieszka ponad 300 km od Warszawy.

- Inną rzeczą trudną do wynegocjowania była szkoła. Ojciec dziecka nie chciał się zgodzić na szkołę prywatną, do której córka już od 3 lat chodziła. Chciał mnie siłą zmusić, żebym przepisała ją do państwowej podstawówki i jednocześnie chciał obniżyć zasądzone przed laty alimenty – na co również, nie mogłam się zgodzić.

Gabrielę jednak najbardziej zbulwersowało roszczenie byłego partnera dotyczące zabierania dziecka na święta. Mężczyzna na 7 lat zapomniał o istnieniu dziecka, gdy pojawił się ponownie, matka Julki nie wierzyła w tupet, z jakim rzucał oskarżeniami i roszczeniami.

- Gdy w pozwie przeczytałam, że na najbliższe kilka lat mam mieć ustalone godziny spędzania poszczególnych świąt - szarpnęło mną. Spotkania z dziadkami. To wszystko są ważne dla dziecka tematy, ale kiedy tata zniknął – przez 7 lat nie było ani dziadków, ani ojca. Po 7 latach nieobecności ojca w życiu mojej córki, kuriozalne było narzucanie woli i mieszanie w naszym względnie poukładanym życiu. W efekcie wypracowaliśmy porozumienie najlepsze dla dziecka i takie, które jest i dla młodej i dla mnie, zupełnie bezstresowe - wspomina kobieta.

Gabriela ze swoim byłym partnerem zawarła porozumienie, które co prawda z powodów formalnych zostało, przez sąd odrzucone, jednak na jego podstawie sędzina wypracowała prawomocną ugodę. Ojciec dziecka interesował się córką tylko przez pół roku. Teraz od ponad 2 lat znowu nie daje znaku życia.

- Gdybym kiedykolwiek jeszcze musiała cokolwiek ustalać, w pierwszej kolejności skorzystałabym z mediacji. Mniej formalnie. Mniej stresująco. I dużo taniej niż w sądzie – podsumowuje tamtą historię Makowska.

Często silne emocje rozwodzących się małżonków czy rozstającej pary przyczyniają się do licznych zniekształceń komunikatów, które do siebie kierują. Rolą mediatorów jest jak najlepsze zrozumienie tego, co strony chcą sobie przekazać, jakie mają oczekiwania i potrzeby, aby móc stać się neutralnym tłumaczem w tej często bardzo trudnej rozmowie.

Ważne jest, aby zastanowić się przed mediacją, w jakich sferach, wymagających ustaleń, zupełnie nie jesteśmy w stanie zmienić swojego stanowiska, a w których możemy z czegoś zrezygnować na rzecz czegoś innego, na co może się zgodzić druga strona.

- Na początku mediacji umawiamy się z klientami na różne zasady, które bardzo sprzyjają nieprzerywaniu sobie nawzajem. Przestrzeganie tych ustaleń również bardzo wspomaga wypracowanie wzajemnych kompromisów – mówi mediatorka Jadwiga Włodarczyk.

Mediacje okazały się niewystarczające aby podzielić wspólny majątek

Może się jednak zdarzyć, że w toku mediacji stronom nie uda się dojść do porozumienia. Tak też było w przypadku mediacji rozwodowych u Moniki Golańskiej. Niestety dla niej, negocjacje z ex mężem w kwestii podziału majątku nie powiodły się i długa walka o wspólne dobra toczyła się na salach sądowych przez ponad 3 lata.

- Myślę, że mediacje mogą być czasami dobre. Ktoś z moich znajomych ostatnio korzystał, w kwestii ustalenia opieki nad dzieckiem i udało się. Są zadowoleni. U nas niestety nie wyszło. Oboje z byłym mężem mieliśmy twarde oczekiwania. Oboje byliśmy nieprzejednani. Tam, gdzie są liczby i zyski albo straty – trudno jest negocjować – zauważa kobieta. - Zwłaszcza że żadne z nas nie było skłonne pójść drugiemu na ustępstwa. Myślę, że spróbować się dogadać polubownie zawsze warto. Nam się nie udało i później była długa batalia sądowa. Z wywlekaniem każdej faktury, wszystkich brudów, wszystkich kontaktów. Tego absolutnie nie polecam – mówi Monika Golańska.

To czy mediacje doprowadzą do sukcesu, zależy od wielu czynników oraz od tego, czym w negocjacjach ma być sukces.

- Dla jednych sukcesem może być ustalenie jak najbardziej odpowiadających im zasad dalszego funkcjonowania, dla innych fakt, że po raz pierwszy od wielu miesięcy udało im się przeprowadzić spokojną rozmowę – zauważa mediatorka.

Zdarza się, że byli partnerzy dość szybko ustalają, jak chcieliby podzielić się czasem z dziećmi po rozwodzie, z kolei na etapie podziału majątku pojawiają konflikty. Kiedy indziej najwięcej emocji wywołuje np. wysokość alimentów. Z obserwacji specjalistki wynika jednak, że najtrudniejsze wydają się kwestie związane z opieką nad dziećmi.

- To często bardzo trudne rozmowy, pełne emocji, które nie są negocjowalne, a które czasem trudno jest przyjąć którejś ze stron. To z kolei może doprowadzać do kolejnych nieporozumień i trudności w ustaleniach. Niemniej jednak warto próbować rozmawiać podczas mediacji i starać się w ten sposób w możliwie dużym stopniu wpływać na kształt własnego życia - zauważa Jadwiga Włodarczyk - mediatorka kancelarii prawno-mediacyjnej "U mediatorów".

Ludzie, którzy decydują się rozstać, zwykle przeżywają prawdziwy dramat, który dość często wiąże się m.in. ze znacznym obniżeniem poczucia własnej wartości oraz poczuciem utraty wpływu na ważne życiowe sprawy. W takich okolicznościach mediacje mogą być dość dobrą formą negocjacji i wypracowania nowych zasad funkcjonowania bowiem dają szansę na przemyślane i bardzo zindywidualizowane rozwiązania.

