Pobrali się w dzień katastrofy smoleńskiej. Hejterzy nie odpuszczali

- Wtedy podejmuje się kolejne kroki, żeby sobie poradzić. A jeśli jesteś rodziną alkoholika, to też masz do wykonania ogromną pracę. Musisz działać razem z osobą, która ma coś do przerobienia. Samemu coś przerobić. Najważniejsze, by dzieci nie doświadczały sytuacji, które będą narażały je na stres związany z problemem alkoholowym. To trudne i świadome podejście - wyjawiła w rozmowie, która ukazała się w sieci 18 marca 2024 roku.